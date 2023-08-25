Граждане Кыргызстана и Узбекистана смогут пересекать границу, используя ID-карты

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Министерство иностранных дел Кыргызстана 25 августа проинформировало о начале практической реализации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан от 3 октября 2006 года, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД Кыргызстана.

Так, с 1 сентября 2023 года граждане Кыргызской Республики и Республики Узбекистан могут использовать ID-карты для въезда, выезда, передвижения и пребывания на территории двух государств наряду с другими проездными документами.