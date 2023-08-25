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На дебатах в США тема Украины – центральная

На дебатах в США тема Украины - центральная

Тема Украины стала центральной в первых дебатах Республиканской партии – среди вероятных кандидатов в президенты.

Вчера кандидат Вивек Рамасвами заявил о необходимости прекратить помощь Украине, чтобы не «загонять Россию еще больше в руки Китая». Этой фразой он сорвал первые аплодисменты зала, пишет Foreign Policy.

Перед дебатами он также призвал позволить РФ сохранить контроль над некоторыми оккупированными территориями Украины – в обмен на разрыв Москвой связей с Китаем. В целом внешнеполитическая дискуссия на праймериз республиканцев развернулась вокруг Украины даже без участия Трампа, отмечает издание.

Однако позицию Рамасвами больше никто не поддержал. Остальные республиканцы считают, что США получают «хорошую отдачу» от своих затраченных средств, давая американское оружие украинцам и тем самым «унижая российскую армию». У Рамасвами возникла дискуссия с еще одним кандидатом – Никки Хейли, которая назвала его «неопытным политиком». В ответ молодой кандидат заявил: «Я желаю вам удачи в вашей будущей карьере в совете директоров Lockheed или Raytheon» (оружейные компании США, зарабатывающие на поставках Украине).

Предприниматель Рамасвами – политический новичок, но уже поднялся с задней части рейтинговой таблицы на почти постоянное третье место в опросах, отмечает FP.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который считается вторым по популярности после Дональда Трампа, не особо комментировал тему. Но заявил, что «помощь США Украине должна быть обусловлена тем, что европейские страны сделают больше».

Напомним, ранее он называл вторжение России в Украину «территориальным спором».

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