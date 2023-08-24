Министерство обороны США не считает, что самолет Пригожина был сбит

211 Просмотров

Министерство обороны США считает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятнее всего, скончался в результате падения самолета в Тверской области, но не видят подтверждений сообщениям, что воздушное судно был сбито ракетой с земли.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Согласно нашим предварительным оценкам, Пригожин, скорее всего, ушел из жизни», — сообщил Райдер на брифинге.

Однако, по его словам, «ничто не указывает на то, что самолет сбила с земли ракета «земля-воздух».