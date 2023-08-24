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Самолет Пригожина ремонтировали перед крушением

Самолет Пригожина ремонтировали перед крушением

Стали известны первые результаты расследования крушения самолета в Тверской области, на борту которого находились бизнесмен Евгений Пригожин, еще шестеро пассажиров, а также трое членов экипажа.

Об этом пишет «Московский комсомолец» (МК).

По данным издания, перед вылетом самолета был организован его ремонт из-за неисправности. Embraer был отправлен на ремонт в двадцатых числах июля в связи с вышедшим из строя турбохолодильником.

Новый агрегат был поставлен с опозданием — через 30 дней вместо ожидаемых 10. Закупка затянулась в том числе из-за западных санкций. Новый турбохолодильник в итоге закупили за семь миллионов рублей.

Все это время самолет находился на открытой площадке в московском аэропорту Шереметьево. Доступ к воздушному судну во время ремонта имели три человека — два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

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