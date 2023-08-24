Американская разведка выдвинула версию крушения самолета Пригожина

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Американская разведка считает, что причиной крушения самолета Пригожина является взрыв на борту.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Как сообщает издание, один из чиновников заявил, что взрыв соответствует «долгой истории попыток президента России Владимира Путина заставить замолчать своих критиков».

Отмечается, что такое мнение подтверждается тем, что Путин в четверг заявил в своем обращении о «серьезных ошибках» главы ЧВК «Вагнер».

Как пишет Reuters, чиновники в правительстве США думают, что самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин и другие руководители «ЧВК Вагнер», вероятно сбила ракета, пущенная с территории РФ.

По словам двух собеседников агентства, США склонны считать, что самолет с главарями ЧВК «Вагнер» сбила ракета «земля-воздух», запущенная с российской территории.

Они подчеркнули, что это предварительные предположения и ситуацию продолжают анализировать.