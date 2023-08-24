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Столтенберг ожидает членства Швеции в НАТО осенью

Столтенберг ожидает членства Швеции в НАТО осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что официальное присоединение Швеции к альянсу случится осенью 2023 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

На вопрос, вступит ли Швеция в альянс осенью, он ответил: «Я всегда бываю очень осторожным с конкретными датами, но я испытываю оптимизм».

SVT отмечает, что на саммите НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган однозначно согласился одобрить заявку Швеции на вступление в альянс. Однако дело затормозилось из-за летних каникул парламента Турции. Поэтому Швеция вынуждена дожидаться 1 октября, когда турецкие парламентарии вернутся к работе. «В Вильнюсе было достигнуто соглашение, что, как только национальное собрание соберется, оно может ратифицировать [заявку Швеции] «, – считает Столтенберг.

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