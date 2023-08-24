Второй бизнес-джет Пригожина сел в Баку (обновлено, фото) |
Путин заявил, что Пригожин был человеком сложной судьбы (видео) |
Франция пыталась помешать послам стран ЕС выйти к дороге Агдам-Ханкенди |
Российская «либеральная тусовка» в очередной раз «пробила дно» |
Зеленский о гибели Пригожина |
Немецкий исследователь Рейнхард Хесс разбил в пух и прах доклад Окампо |
Рёпке: Самолёт Пригожина поразили армейской системой ПВО |
Два нефтяника трагически погибли |
Украинские подразделения высадились в Крыму (видео) |
Главное Мир

Лавров призывает не верить Западу по теме смерти Пригожина (видео)

Лавров призывает не верить Западу по теме смерти Пригожина (видео)

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», – отметил министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Теги:
Из этой рубрики
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют
Мир

Лагерь ЧВК «Вагнер» в Беларуси демонтируют

2023/08/24, 23:27
Самолет Пригожина ремонтировали перед крушением
Мир

Самолет Пригожина ремонтировали перед крушением

2023/08/24, 22:50
Китай призвал не подливать масла в огонь войны в Украине
Мир

Китай призвал не подливать масла в огонь войны в Украине

2023/08/24, 22:45
Американская разведка выдвинула версию крушения самолета Пригожина
Мир

Американская разведка выдвинула версию крушения самолета Пригожина

2023/08/24, 22:10
Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
Мир

Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

2023/08/24, 22:06
Эрдоган намерен вернуть руководство Анкарой и Стамбулом своей партии
Мир

Эрдоган намерен вернуть руководство Анкарой и Стамбулом своей партии

2023/08/24, 21:51
Столтенберг ожидает членства Швеции в НАТО осенью
Мир

Столтенберг ожидает членства Швеции в НАТО осенью

2023/08/24, 21:39
Навальный обвинил Путина в гибели Пригожина
Мир

Навальный обвинил Путина в гибели Пригожина

2023/08/24, 21:05
Лавров призывает не верить Западу по теме смерти Пригожина (видео)
Мир

Лавров призывает не верить Западу по теме смерти Пригожина (видео)

2023/08/24, 20:57