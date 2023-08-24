Лавров призывает не верить Западу по теме смерти Пригожина (видео)

314 Просмотров

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на заявления западных СМИ по теме катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», – отметил министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».