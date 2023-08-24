Путин заявил, что Пригожин был человеком сложной судьбы (видео)

Президент России Владимир Путин подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время разговора с т.н. «главой» «ДНР» Денисом Пушилиным.
Президент выразил соболезнования всем, кто погиб в авикатастрофе.
— Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым, — заявил Путин.
Путин также сказал, что ЧВК «Вагнера» внесла «весомый вклад в борьбу с нацизмом в Украине».
Путин отметил, что знал Пригожина с 90-х годов.
Пригожин только в среду вернулся из Африки, отметил Путин.
«Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.
Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, отметил Путин.