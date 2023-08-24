Путин заявил, что Пригожин был человеком сложной судьбы (видео)

Пригожин только в среду вернулся из Африки, отметил Путин.

«Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, отметил Путин.