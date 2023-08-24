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Путин заявил, что Пригожин был человеком сложной судьбы (видео)

Путин заявил, что Пригожин был человеком сложной судьбы (видео)

Президент России Владимир Путин подтвердил смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время разговора с т.н. «главой» «ДНР» Денисом Пушилиным.

Президент выразил соболезнования всем, кто погиб в авикатастрофе.

— Пригожин был человеком сложной судьбы, но талантливым, — заявил Путин.

Путин также сказал, что ЧВК «Вагнера» внесла «весомый вклад в борьбу с нацизмом в Украине».

Путин отметил, что знал Пригожина с 90-х годов.

Пригожин только в среду вернулся из Африки, отметил Путин.

«Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца, отметил Путин.

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