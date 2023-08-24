Байден объявил о новых санкциях против России

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Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», – утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Подробности о санкциях не приводятся.

Байден поздравил Киев с днем независимости и заявил, что США и дальше «будут поддерживать Украину».

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, «когда условия будут безопасными».