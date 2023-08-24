Би-би-си: Крушение самолета Пригожина подстроила ФСБ

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Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер поговорил с источниками в британских военных кругах. Они считают наиболее вероятной версию о том, что катастрофу с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным подстроила Федеральная служба безопасности.

Они полностью лояльны президенту РФ Владимиру Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники.

По их мнению, целью этой акции, вероятно, было усиление позиций министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, и эта цель в ближайшей перспективе была достигнута.