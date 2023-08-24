Рёпке: Самолёт Пригожина поразили армейской системой ПВО

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Самолёт главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поразили армейской системой ПВО, считает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

«Самолёт Пригожина летел на высоте 8800 метров, когда его сбила зенитная ракета. Это более чем вдвое выше, чем можно было бы поразить переносным зенитным ракетным комплексом. Значит, была использована тяжёлая система российской армии», — заявил эксперт.

Он уверен, что за гибелью Пригожина стоит Владимир Путин.

По данным ряда российских телеграм-каналов, недалеко от места падения базируется комплекс С-400.