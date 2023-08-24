Алиев – Зеленскому: Мы готовы оказывать Украине необходимую помощь |
Пашинян сообщил о передаче Ереваном новых предложений Баку |
Росавиация подтвердила смерть Пригожина и опубликовала список пассажиров |
FT: Самолет с Пригожиным был сбит российским зенитно-ракетным комплексом |
Пригожин «погиб в результате действий предателей России» |
Марков обвинил Украину в «ликвидации» Пригожина |
СМИ: Тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина опознаны |
В Тверской области разбился самолет Пригожина, глава и командир ЧВК «Вагнер» погибли (обновлено, видео) |
Сепаратисты согласились принять правила Баку, Арутюнян скоро выступит с заявлением |
Главное Мир

Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением

Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением

Разбившийся в Тверской области самолет Embraer, среди пассажиров которого был Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar, сообщает ТАСС.

Согласно этому отчету, самолет находился на высоте около 8,5 тыс. км до 18:19 среды по московскому времени, затем его вертикальная скорость резко снизилась, он потерял высоту. После этого самолет вышел на максимальную высоту около 9,15 км, а после снизился до 8,4 км. Затем он выровнял высоту на отметке 8,9 км, после чего начал резко снижаться.

Последние данные Flightradar получил в момент, когда самолет находился на высоте около 6 км. Все эти изменения произошли за 32 секунды.

Теги:
Из этой рубрики
Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет вступят в БРИКС
Мир

Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия и Египет вступят в БРИКС

2023/08/24, 11:58
Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением
Мир

Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался перед падением

2023/08/24, 11:39
Глава МИД ФРГ разочарована слабым эффектом санкций против РФ
Мир

Глава МИД ФРГ разочарована слабым эффектом санкций против РФ

2023/08/24, 11:31
Армения не пустила в страну Виктора Кривопускова
Мир

Армения не пустила в страну Виктора Кривопускова

2023/08/24, 11:10
Соловьев выдвинул свою версию гибели Пригожина (видео)
Мир

Соловьев выдвинул свою версию гибели Пригожина (видео)

2023/08/24, 11:07
Китай потребовал остановить сброс воды с АЭС "Фукусима-1"
Мир

Китай потребовал остановить сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

2023/08/24, 10:20
Грузия ответила Медведеву
Мир

Грузия ответила Медведеву

2023/08/24, 09:43
Эрдоган: Крым является частью Украины
Мир

Эрдоган: Крым является частью Украины

2023/08/24, 09:35
Приказ убить Пригожина почти наверняка отдал лично Путин, уверены аналитики
Мир

Приказ убить Пригожина почти наверняка отдал лично Путин, уверены аналитики

2023/08/24, 09:18