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Подоляк: Пригожин подписал себе особый смертный приговор, когда поверил в странные «гарантии Лукашенко»

Подоляк: Пригожин подписал себе особый смертный приговор, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко"

Авария с самолетом руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина – сигнал политическим оппонентам Путина и российской элите.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

«Очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха – именно обнулившего его в июне 2023-го – и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные «гарантии Лукашенко» и в не менее абсурдном «честном слове» Путина», – написал Подоляк.

Он отметил, что показательное устранение Пригожина и командование ЧВК «Вагнера» спустя два месяца после попытки переворота – сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года.

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