Байден не удивился смерти Пригожина

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Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о гибели руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 23 августа вечером в Тверской области РФ разбился его самолет, на борту находились восемь человек, включая самого Пригожина, командира «вагнеровцев» Дмитрия Уткина.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден, покидая тренировку, отметил, что пока мало что знает о событиях в России.

«Может быть, вы помните, когда вы [репортер] спросили меня об нём [Пригожине], я сказал, что буду осторожен с тем, что я буду пить и на чем ехать. Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен», – сказал он.

Президент США отметил, что «недостаточно знает», чтобы ответить на дальнейшие вопросы по этому поводу, сказав репортерам: «Последние полтора часа я тренировался».