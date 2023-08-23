ВСУ ударили по военному самолету РФ в Черном море

435 Просмотров

«На днях Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету над Черным морем, когда тот пытался уничтожить украинский катер вблизи острова Змеиный, – самолет получил повреждения», сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек Бойко», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров», – говорится в информации.

Сообщается, что российский самолет попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины: «В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома».