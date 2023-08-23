Сепаратисты согласились принять правила Баку, Арутюнян скоро выступит с заявлением |
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных |
Медведев заявил, что Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию |
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область (видео) |
Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Главное Мир

ВСУ ударили по военному самолету РФ в Черном море

ВСУ ударили по военному самолету РФ в Черном море

«На днях Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету над Черным морем, когда тот пытался уничтожить украинский катер вблизи острова Змеиный, – самолет получил повреждения», сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море. В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых «вышек Бойко», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров», – говорится в информации.

Сообщается, что российский самолет попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины: «В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома».

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский об уступках для вступления в НАТО: "Нечестный разговор и искусственная провокация"
Мир

Зеленский об уступках для вступления в НАТО: «Нечестный разговор и искусственная провокация»

2023/08/23, 19:59
Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Мир

Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении

2023/08/23, 19:35
Украина разорвала несколько соглашений с Россией, Сирией, Ираном, Беларусью
Мир

Украина разорвала несколько соглашений с Россией, Сирией, Ираном, Беларусью

2023/08/23, 19:16
СМИ: МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана
Мир

СМИ: МИД Турции снова вызвал датского дипломата из-за осквернения Корана

2023/08/23, 18:57
В Иране из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек
Мир

В Иране из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек

2023/08/23, 18:21
Эрдоган: Турция продолжает усилия по возобновлению «зернового соглашения»
Мир

Эрдоган: Турция продолжает усилия по возобновлению «зернового соглашения»

2023/08/23, 18:00
ВСУ ударили по военному самолету РФ в Черном море
Мир

ВСУ ударили по военному самолету РФ в Черном море

2023/08/23, 17:37
Мишустин собрался в Армению
Мир

Мишустин собрался в Армению

2023/08/23, 17:32
Мишель Обама может стать кандидатом от демократов в президентских выборах в США
Мир

Мишель Обама может стать кандидатом от демократов в президентских выборах в США

2023/08/23, 17:20