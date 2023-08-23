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Курсанты ANAMA будут задействованы в разминировании освобожденных территорий

Курсанты ANAMA будут задействованы в разминировании освобожденных территорий

В Гёйгёльском районе учебный отдел Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провел для курсантов учения на тему “Гуманитарное разминирование”, “Очистка поля боя” и “Первая медицинская помощь”.

Об этом сообщили в ANAMA.

Целью теоретических и практических учений, которые были проведены в течение пяти недель, было обучение новых курсантов основным знаниям, навыкам и правилам поведения, необходимым для распознавания, обнаружения и маркировки мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также оказания первой помощи.

Курсанты, успешно прошедшие обучение, будут задействованы в гуманитарных операциях по разминированию, направленных на обеспечение безопасного возвращения на освобожденные от оккупации территории.

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Курсанты ANAMA будут задействованы в разминировании освобожденных территорий

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