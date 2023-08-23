В Грузии стартовали учения НАТО

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Многонациональные учения Agile Spirit – 2023 («Проворный дух – 2023») начались в Грузии с воздушно-десантного компонента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

«Грузия уже в 11-й раз принимает учения «Проворный дух – 2023″. Первый показательный компонент учений состоялся на территории военного аэродрома Вазиани», – говорится в сообщении.

Личный состав 173-й десантной бригады Европейского командования США осуществил высадку на территории аэродрома. Военные США десантировались из американского многоцелевого военно-транспортного самолета C-17, добавили в Минобороны.

К участникам маневров обратились и пожелали успехов глава Сил обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, а также заместитель министра обороны республики Григол Гиоргадзе.

По данным Минобороны, в учениях принимают участие более 3 тыс. военных из 21 страны, в том числе и из Азербайджана.