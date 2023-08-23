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Армянин, проходящий через ППП «Лачин», ответил на азербайджанском языке

Армянин, проходящий через ППП "Лачин", ответил на азербайджанском языке

Сегодня ППП «Лачин» в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз свободно перешли около 100 человек, сообщает Trend.

Речь одного из жителей армянского происхождения, проходившего через ППП «Лачин», на азербайджанском языке об атмосфере на ППП не осталась незамеченной.

На вопрос азербайджанских журналистов относительно процесса перехода через ППП, он ответил на азербайджанском языке: «Все прошло отлично».

Это  свидетельство еще раз говорит об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении гражданских жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт «Лачин» и служит очередным доказательством того, что утверждения Армении о блокаде со стороны Азербайджана Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

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