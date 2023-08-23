Хакан Фидан призвал Ирак официально признать террористической Рабочую партию Курдистана

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Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде, где находится с визитом.

«Мы не должны позволить нашему общему врагу, террористической организации РПК, отравлять наши отношения. Нельзя оставаться равнодушными к угрозе суверенитету Ирака, исходящей от нее. Мы ожидаем, что Ирак официально признает РПК террористической организацией в соответствии с принципами дружбы и братства», – сказал Фидан. Трансляцию вело агентство Anadolu.

Фидан отметил, что РПК оккупировала иракские регионы Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, эта организация «игнорирует границу между Ираком и Сирией» и «стремится создать террористический коридор, объединив два региона» на севере этих стран.