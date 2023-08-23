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Хакан Фидан призвал Ирак официально признать террористической Рабочую партию Курдистана

Хакан Фидан призвал Ирак официально признать террористической Рабочую партию Курдистана

Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде, где находится с визитом.

«Мы не должны позволить нашему общему врагу, террористической организации РПК, отравлять наши отношения. Нельзя оставаться равнодушными к угрозе суверенитету Ирака, исходящей от нее. Мы ожидаем, что Ирак официально признает РПК террористической организацией в соответствии с принципами дружбы и братства», – сказал Фидан. Трансляцию вело агентство Anadolu.

Фидан отметил, что РПК оккупировала иракские регионы Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, эта организация «игнорирует границу между Ираком и Сирией» и «стремится создать террористический коридор, объединив два региона» на севере этих стран.

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