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Минобороны России зафиксировало полет «Байрактара» над Крымом

Минобороны России зафиксировало полет "Байрактара" над Крымом

Над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС РФ зафиксировали полет двух беспилотников MQ-9 Reaper и  Bayraktar TB2, которые занимались сбором данных в районе Крымского полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что «с целью пресечения возможного нарушения госграницы РФ и противодействия ведению БПЛА разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны».

В результате беспилотники изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

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