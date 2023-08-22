В зоопарке Теннесси родился единственный в мире жираф без пятен

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Единственный в мире жираф без пятен родился в частном зоопарке Брайтс в США в Теннесси.

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на заявление зоопарка.

«Эксперты считают, что это единственный в мире сетчатый жираф с однотонным окрасом», – приводит издание выдержку из заявления. Как отмечает газета, жирафенок без характерного пятнистого рисунка ростом около 2 м (6 футов) появился на свет в зоопарке еще 31 июля.

По словам директора зоопарка Тони Брайта, рождение такого особенного жирафа «поможет привлечь внимание мировой общественности» к проблеме сокращения популяции жирафов. За последние три десятилетия 40% популяции диких жирафов исчезло, отмечает Брайт.