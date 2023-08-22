Вблизи порта НАТО в Греции произошел мощный лесной пожар

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В греческом городе Александруполис вблизи порта НАТО произошел мощный лесной пожар. Об этом сообщает Shot.

Сильнейший лесной пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщает источник. Власти Александруполиса в связи с происходящим начали эвакуацию некоторых районов города.

О причинах и обстоятельствах возникновения пожара ничего не сообщается. Точная площадь горения также неизвестна.

По данным источника, в греческом городе находится порт НАТО — он под угрозой уничтожения в связи с лесным пожаром. Отмечается, что это важный пункт ввоза военных грузов США на восточном фланге альянса.