Температура во Франции к 2050 году достигнет 50°C

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Эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития (IRD) Франсуаза Вимё заявила, что аномально высокие температуры до 50°C могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.

Об этом сообщает France Info.

По его словам, температура подобных показателей может достичь и раньше 2050 года.

Вимё также отметила, что «летний сезон станет длиннее, а тепловые волны с июня по сентябрь» будут более интенсивными и продолжительными.

Она подчеркнула, что к 2040 году в Лионе на юго-востоке страны число дней с аномально высокой температурой составит 35, в то время как в конце прошлого века этот показатель не превышал 10. Вимё заявила, что подобная жара летом станет обычным явлением к 2050 году, если объемы выбросов парниковых газов не уменьшатся.