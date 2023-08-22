В Агджебеди предотвращены факты нарушения трудовых прав

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Управление вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры провело проверки на основании обращений граждан и государственных учреждений относительно привлечения работников к выполнению работ без трудового договора, а также невыплаты работникам заработной платы в установленный срок и других нарушений законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Расследование выявило, что один из супермаркетов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары на территории страны, нарушил требования законодательства, связанные с ежемесячной выплатой заработной платы работникам, а также с расчетом и выплатой заработной платы.

Также установлено, что одно из аптечных учреждений в Агджабединском районе длительное время привлекало работника к выполнению работы до вступления трудового договора в законную силу.

По фактам в отношении юридических и должностных лиц начато производство по статьям 192.1 и 192.4 Кодекса об административных правонарушениях и передано в суд и Государственную трудовую инспекцию.