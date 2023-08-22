Хакан Фидан призвал одобрить вступление Турции в ЕС

116 Просмотров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский союз (ЕС) одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность, сообщает ТАСС.

«Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось», – сказал он на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль.

Глава болгарского МИД в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС.

«Турция находится в процессе вступления в ЕС. Болгария, являясь его членом, поддерживает европейские устремления Анкары», – отметила Габриэль.