Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик России (фото) |
Главное Армия

Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM

Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM

Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM. Об этом сообщает Forbes.

По информации журнала, ракеты Storm Shadow и SCALP, которые есть у ВСУ, несовместимы с F-16, а JASSM может использоваться.

«F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана по захвату Крыма «без боя», — приводит издание слова аналитика американской исследовательской корпорации RAND Бринна Таннехилла.

AGM-158 JASSM — это ракета класса «воздух-земля», она предназначена для поражения комплексов ПВО, бункеров, больших зданий, легко бронированных и небольших сильно защищенных объектов, мостов. Дальность полета — 500 км.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанский военный ранен при обстреле со стороны Армении
Армия

Азербайджанский военный ранен при обстреле со стороны Армении

2023/08/22, 12:15
Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM
Армия

Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM

2023/08/22, 11:57
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии
Армия

Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии

2023/08/22, 10:11
Предотвращены попытки армянских НВФ усилить свои позиции
Армия

Предотвращены попытки армянских НВФ усилить свои позиции

2023/08/21, 21:53
Дания заявила, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории
Армия

Дания заявила, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории

2023/08/21, 14:25
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана
Армия

Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана

2023/08/21, 12:55
ВС Азербайджана вновь пресекли попытку армян установить фортификационные сооружения
Армия

ВС Азербайджана вновь пресекли попытку армян установить фортификационные сооружения

2023/08/21, 12:07
Россия создает еще одну армию
Армия

Россия создает еще одну армию

2023/08/21, 11:10
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина
Армия

Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина

2023/08/21, 09:46