Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM

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Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM. Об этом сообщает Forbes.

По информации журнала, ракеты Storm Shadow и SCALP, которые есть у ВСУ, несовместимы с F-16, а JASSM может использоваться.

«F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для заявленного министром обороны Украины Алексеем Резниковым долгосрочного плана по захвату Крыма «без боя», — приводит издание слова аналитика американской исследовательской корпорации RAND Бринна Таннехилла.

AGM-158 JASSM — это ракета класса «воздух-земля», она предназначена для поражения комплексов ПВО, бункеров, больших зданий, легко бронированных и небольших сильно защищенных объектов, мостов. Дальность полета — 500 км.