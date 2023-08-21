Россия создает еще одну армию

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На оккупированном юге Россия создает еще одно новое формирование – 18-ю общевойсковую армию. Об этом сообщает британская разведка.

Отмечается, что формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих ныне в Херсонской области частей, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

По данным Минобороны Британии, новая армия будет состоять преимущественно из мобилизованного персонала и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.

В разведке считают, что Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях, о чем свидетельствует недавняя передислокация воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский сектор, где идут ожесточенные бои.