Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина

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20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Галакенд и Новоивановка Гядабейского района и Ахмедли Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям, сообщает Минобороны.

Кроме того, 21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тартерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер работы были немедленно остановлены.