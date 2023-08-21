Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео) |
Еще 13 семей получили в Лачине ключи от нового жилья (обновлено, фото) |
Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа |
Дания предоставит Украине 19 F-16 |
Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео) |
Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео) |
Главное Армия

Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина

Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина

20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Галакенд и Новоивановка Гядабейского района и Ахмедли Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям, сообщает Минобороны.

Кроме того, 21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тартерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер работы были немедленно остановлены.

Теги:
Из этой рубрики
Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина
Армия

Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина

2023/08/21, 09:46
Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 156 получили ранения (обновлено, фото)
Армия

Российский удар по Чернигову унес жизни 7 человек, 156 получили ранения (обновлено, фото)

2023/08/20, 22:43
Дания предоставит Украине 19 F-16
Армия

Дания предоставит Украине 19 F-16

2023/08/20, 20:14
Кадыров заявил о скоплении техники НАТО на Ореховском направлении
Армия

Кадыров заявил о скоплении техники НАТО на Ореховском направлении

2023/08/20, 18:48
Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян
Армия

Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян

2023/08/20, 18:14
Нидерланды и Дания обязуются передать F-16 Украине (обновлено, фото)
Армия

Нидерланды и Дания обязуются передать F-16 Украине (обновлено, фото)

2023/08/20, 17:27
У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16
Армия

У украинцев уже есть опыт эксплуатации F-16

2023/08/20, 16:34
ВС России получили новые антидроновые ружья
Армия

ВС России получили новые антидроновые ружья

2023/08/20, 15:20
Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции
Армия

Украинские летчики повышают свои навыки в Великобритании и Швеции

2023/08/20, 12:47