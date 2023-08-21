В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу

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В России полным ходом думают о следующих президентских выборах и о сохранении нынешней вертикали власти, авторитет которой пошатнула не совсем удачная война против Украины и недавний мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В контексте этого «ястребы» из ФСБ рекомендуют Путину отправить в отставку министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом со ссылкой на свои источники в ФСБ пишет американское издание Bloomberg. По данным издания, в российской службе безопасности все еще тлеет недовольство по поводу неудач России на поле боя, ответственность за которые предлагается возложить на Шойгу и Герасимова.

«Многие внутренние элиты были поражены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать Пригожина, что вызвало беспокойство среди чиновников относительно потенциала внутренней борьбы на высоком уровне или дальнейших проблем. Недовольство по поводу неудач России на поле боя все еще тлеет в учреждении безопасности», – пишет Bloomberg.

Отмечается, что главные объекты нападения Пригожина – министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов – до сих пор остаются на своих должностях, но его попытка их устранить имела определенную поддержку в ключевых органах госбезопасности.

«По словам пяти человек, которые в курсе ситуации, сторонники жесткой линии безопасности хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному продолжению войны, включая полномасштабную мобилизацию и военное положение», – говорится в материале.

При этом издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Шойгу и Герасимова устранят.