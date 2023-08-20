Дипломатов Дании и Швеции вызвали в МИД Ирана из-за вандализма над Кораном

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Временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране были вызваны в МИД исламской республики в связи с повторяющимися случаями осквернения копий Корана в этих королевствах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, представитель МИД Ирана провел с временными поверенными в делах Дании и Швеции отдельные встречи. Иранский дипломат решительно осудил повторное осквернение священной книги мусульман в этих странах и отметил, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких действий.

Согласно утверждению агентства, временные поверенные в делах Дании и Швеции отметили, что их страны осуждают любое надругательство над Кораном. Они также заявили, что правительства Дании и Швеции намерены внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить подобные действия.