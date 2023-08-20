Дания предоставит Украине 19 F-16

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Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16. Об этом 20 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 истребителей F-16 Украине. Вместе с Нидерландами – мы первая страна, которая может сделать серьезное непоколебимое обязательство предоставить истребители. И, надеюсь, другие страны последуют этому примеру. Способность Украины обезопасить собственные базы является решающей. Мы надеемся и верим, что датские истребители помогут защитить вам ваше небо, защитить украинский народ и помочь Украине вернуть свои земли, которые по праву вам принадлежат», – сказала Фредериксен.

Украина до Нового года получит первую группу истребителей F-16, когда украинские военные завершат учения,

отметила Фредериксен.

«Относительно того, когда мы планируем предоставить самолеты. Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину. Около шести из них», – заявила она.

При этом премьер добавила, что в следующем году еще 8 самолетов направятся из Дании в Украину, а еще через год – еще 5.

Зеленский отметил, что сейчас «сильный день» для Украины.

«Мы договорились о передаче Данией 19 истребителей F-16 – это очень мощная поддержка для нас. Уже начинаются тренировочные миссии. Вместе общались сегодня с нашими ребятами и девушками, которые учатся и будут здесь работать с F-16, а потом будут работать с F-16 в нашем небе… Они мотивированы, как и все в Украине. Мотивированы побеждать, – подчеркнул президент. – Мы обсудили расширение тренировочных миссий. Алгоритм для нас понятен, всю инфраструктуру должны готовить – готовим. Будем вместе работать с другими партнерами чтобы этот успех для украинского воздушного щита стал еще большим».