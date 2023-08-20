Зеленский сел в кабину F-16 (видео)

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Во время поездки в Нидерланды, где было объявлено, что в будущем Украина получит как минимум 42 истребителя F-16, президент страны Владимир Зеленский побывал в кабине летчика. Видео показал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

