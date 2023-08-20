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В Мариуполе комендатура остановила чеченца с грузом оружия, в ответ «кадыровцы» открыли огонь (фото)

В Мариуполе комендатура остановила чеченца с грузом оружия, в ответ "кадыровцы" открыли огонь (фото)

В районе «Кирова» в Мариуполе в субботу, 19 августа, произошел переросший в стрельбу конфликт между «кадыровцами» и иными российскими войсками. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, собралась группа автомобилей с «кадыровцами» и иными россиянами. Во время разборок раздавались выстрелы. Затем количество автомобилей выросло еще до около двадцати единиц.

«Чтобы сдержать конфликт, россияне вызвали спецподразделение», – рассказал Андрющенко. Он отметил, что конфликт продолжался до 22.00.

«Доехали и «Ахмат», и иные россияне. Раздавались выстрелы, и два автомобиля скорой помощи кого-то увезли. На крышах стояли снайперы, но после 22 ночи пришли к какому-то согласию и разъехались. К сожалению, без массовой стрельбы друг в друга», – говорится в сообщении.

По данным советника городского головы Мариуполя, причиной конфликта было то, что комендатура остановила чеченца, автомобиль которого был набит оружием без какого-либо документа.

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