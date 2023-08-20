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«Победа – это тяжелый труд». Кулеба ответил критикам контрнаступления

«Победа - это тяжелый труд». Кулеба ответил критикам контрнаступления

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал западным аналитикам быть осторожными в своих прогнозах по контрнаступлению Украины на фронте. Об этом глава дипломатического ведомства заявил в интервью BILD.

«Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года. Теперь они предполагают, что Украина не сможет так быстро вернуть всю свою территорию. Это свидетельствует. о том, что даже у сомневающихся со временем появляется больше надежды», – указал Кулеба.

Он подчеркнул, что аналитики должны быть осторожнее в своих прогнозах и долгосрочных предвидениях.

«А вот что нам нужно, так это больше долгосрочных возможностей для достижения более краткосрочных результатов. Никогда не недооценивайте Украину. Будьте уверены в себе. Имейте терпение. Победа – это тяжелый труд», – подчеркнул он.

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