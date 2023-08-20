ВСУ уничтожили еще 460 вражеских солдат и 17 единиц бронетехники

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Силы обороны Украины уничтожили за сутки 460 российских военнослужащих. Общие боевые потери армии РФ ориентировочно составили около 257470 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также по состоянию на 20 августа ликвидировано:

танков – 4346 (+6) ед,

боевых бронированных машин – 8435 (+11) ед,

артиллерийских систем – 5245 (+33) ед,

РСЗО – 717 (+3) ед,

средств ПВО – 489 (+3) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4304 (+22),

крылатых ракет – 1406 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7680 (+15) ед,

спецтехники – 790 (+5).