Новая волна протестов в Израиле

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Новая волна массовых акций протеста против судебной реформы в Израиле, проводимой правительством во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, прошла во многих городах страны.

Крупнейшая акция по традиции состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает ТАСС.

Митинг начался с минуты молчания в память о двух израильтянах, убитых несколькими часами ранее в палестинской деревне Хувара на Западном берегу реки Иордан. Среди выступающих на митинге были только женщины. Такое решение организаторы приняли на фоне участившихся в последнее время, по оценкам либеральной оппозиции, нападок со стороны ортодоксальных иудеев на представительниц женской половины населения. Первой из выступающих была израильская певица Нетта Барзилай, победившая на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Она исполнила вместе с собравшимися государственный гимн Израиля.

Во время митинга демонстранты горячо поддерживали антиправительственные речи выступавших со сцены и активно скандировали лозунги в поддержку демократии, размахивая израильскими флагами.