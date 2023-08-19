СМИ: Китай помогает вооружать Россию |
Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Главное Мир

Новая волна протестов в Израиле

Новая волна протестов в Израиле

Новая волна массовых акций протеста против судебной реформы в Израиле, проводимой правительством во главе с премьером Биньямином Нетаньяху, прошла во многих городах страны.

Крупнейшая акция по традиции состоялась в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает ТАСС.

Митинг начался с минуты молчания в память о двух израильтянах, убитых несколькими часами ранее в палестинской деревне Хувара на Западном берегу реки Иордан. Среди выступающих на митинге были только женщины. Такое решение организаторы приняли на фоне участившихся в последнее время, по оценкам либеральной оппозиции, нападок со стороны ортодоксальных иудеев на представительниц женской половины населения. Первой из выступающих была израильская певица Нетта Барзилай, победившая на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Она исполнила вместе с собравшимися государственный гимн Израиля.

Во время митинга демонстранты горячо поддерживали антиправительственные речи выступавших со сцены и активно скандировали лозунги в поддержку демократии, размахивая израильскими флагами.

Теги:
Из этой рубрики
Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи
Мир

Папа Римский призвал к сокращению военных расходов в пользу увеличения гуманитарной помощи

2023/08/20, 01:00
СМИ: Китай помогает вооружать Россию
Мир

СМИ: Китай помогает вооружать Россию

2023/08/20, 00:40
Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна
Мир

Польша готова ввести односторонний запрет на импорт украинского зерна

2023/08/20, 00:25
Новая волна протестов в Израиле
Мир

Новая волна протестов в Израиле

2023/08/19, 23:58
C испанского острова Тенерифе эвакуировали более 26 тысяч человек из-за пожара (видео)
Мир

C испанского острова Тенерифе эвакуировали более 26 тысяч человек из-за пожара (видео)

2023/08/19, 23:30
МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре
Мир

МИД Турции осудил действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

2023/08/19, 23:15
ВОЗ представила рекомендации по спасению от жары
Мир

ВОЗ представила рекомендации по спасению от жары

2023/08/19, 22:59
Швеция предоставит Украине €500 млн и насосы для питьевой воды
Мир

Швеция предоставит Украине €500 млн и насосы для питьевой воды

2023/08/19, 22:43
Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасную террористку РПК в Сирии
Мир

Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасную террористку РПК в Сирии

2023/08/19, 22:25