Швеция предоставит Украине €500 млн и насосы для питьевой воды

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Швеция намерена предоставить Украине €500 млн на восстановление. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Кроме военной поддержки, Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал он.

Никифоров также добавил, что Швеция планирует передать Украине и насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.