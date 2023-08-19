Обстрел в кяльбаджарском направлении

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Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 19 августа в 16:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении», – подчеркнули в оборонном ведомстве.