Арестованные в Иране двое жителей Нахчыванской АР Азербайджана отпущены на свободу

126 Просмотров

Жители Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Вюсал Гулиев и Ровшан Сеидов, задержанные в Иране в марте этого года, отпущены на свободу. Как сообщает нахчыванское бюро АПА, вчера наши соотечественники были освобождены из тюрьмы, где содержались в течение 5 месяцев, и вернулись на родину.

Отметим, что наши граждане, перебравшиеся 21 марта в Иран из Догу Беязида (Турция), в тот же день были там арестованы. Вюсал и Ровшан были арестованы в городе Полдаш, затем их доставили в город Маку и содержали там в тюрьме иранских органов безопасности. В июле их доставили в город Хок для суда. По решению суда Вюсал был приговорен к 4 месяцам, а Ровшан – к 6 месяцам ареста. Вюсал Гулиев и Ровшан Сеидов, которые должны были выйти на свободу после 4-месячного тюремного заключения, после суда были повторно арестованы иранскими органами безопасности.