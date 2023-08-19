Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России

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Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил телеканалу CNN Türk, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.

«Нет, похолодания нет. Мы ведем активную работу на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне разведывательных ведомств. На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке», – заявил советник, отвечая на вопрос о возможности похолодания в отношениях Анкары и Москвы.

Акиф Чагатай Кылыч также заявил об отсутствии проблем между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.»Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем. Как лидер страны – члена НАТО господин президент (Эрдоган – ред.) – единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами (конфликта на Украине – ред.), мы должны это видеть», – заявил советник.