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Британские ученые выявили новый штамм коронавируса c большим количеством мутаций

Британские ученые выявили новый штамм коронавируса c большим количеством мутаций

Новый штамм коронавируса BA.2.86 с большим количеством мутаций обнаружен в Великобритании, сообщает британское Агентство по здравоохранению (UKHSA). Новый вариант вируса обнаружили 18 августа.

«Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа <…>. В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании», — сказано в заявлении.

Сообщается, что у нового штамма «большое число мутаций», но данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания пока недостаточно. По данным Guardian, новый вариант имеет «более 30 мутаций в шиповидном белке».

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