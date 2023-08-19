США разрешили Дании обучать украинских летчиков пилотированию F-16

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США одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Можем подтвердить, что Министерство обороны недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, связанное с их усилиями по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания», – сказал один из них.

Программа содержит обучающие модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, в том числе с информацией о секретных американских технологиях. Поэтому они нуждались в предварительном согласовании Вашингтона.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов является одним из важных шагов на пути непосредственного обучения украинских летчиков на истребителях F-16.