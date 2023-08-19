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В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море

В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море

Действия России могут привести к столкновению с НАТО в Черном море, поскольку РФ постоянно пытается расширить зону своего контроля. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает местное издание Novinite.

«Нельзя исключить того, что столкновения между НАТО и Россией в Черном море не будет, но для того, чтобы не допустить эскалации, необходимо прилагать усилия. Вместе с тем все зависит от того, какими будут дальнейшие действия России. Россия постоянно провоцирует НАТО. Это видно, в частности, по тому, как она расширяет зону своего контроля», – отметил болгарский чиновник.

По его словам, время окончания войны зависит от Украины, и главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.

Тагарев также добавил, что всерьез не воспринимает слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявляет, что якобы способен остановить войну за 24 часа.

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