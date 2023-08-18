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Арешев осудил нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги (видео)

Арешев осудил нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги (видео)

Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев подверг критике нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги.

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, он заявил: «Я бы хотел обратить внимание на недавнюю публикацию газеты «Коммерсант» со ссылкой на российское министерство иностранных дел и Сергея Лаврова, где было сказано о предлагавшемся Москвой компромиссе, который заключался бы в открытии автомобильной дороги, связывающей Карабах с Агдамом, а на следующий день открывалась бы Лачинская дорога».

«Я думаю, что для российской стороны открытие агдамского направления важно в связи с непростыми переговорами, которые ведутся с официальным Баку и формально, а возможно, и неформально, по вопросам снабжения миротворческого контингента России. Известно, что в Баку категорически настаивают, чтобы вся логистика, в том числе и снабжение российских миротворцев, осуществлялась бы не с российской базы в Гюмри и далее через Лачин, а по линии Евлах-Барда-Агдам-Аскеран», – отметил Арешев.

«Мне кажется, что процесс переговоров – непростой, что мы видим, в том числе, и по высказываниям российских дипломатов. Поэтому, мне кажется, что сейчас нагнетать обстановку вокруг данной ситуации все же неразумно», – подытожил эксперт.

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