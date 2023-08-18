Арешев осудил нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги (видео)

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Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев подверг критике нагнетание обстановки вокруг Лачинской дороги.

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, он заявил: «Я бы хотел обратить внимание на недавнюю публикацию газеты «Коммерсант» со ссылкой на российское министерство иностранных дел и Сергея Лаврова, где было сказано о предлагавшемся Москвой компромиссе, который заключался бы в открытии автомобильной дороги, связывающей Карабах с Агдамом, а на следующий день открывалась бы Лачинская дорога».

«Я думаю, что для российской стороны открытие агдамского направления важно в связи с непростыми переговорами, которые ведутся с официальным Баку и формально, а возможно, и неформально, по вопросам снабжения миротворческого контингента России. Известно, что в Баку категорически настаивают, чтобы вся логистика, в том числе и снабжение российских миротворцев, осуществлялась бы не с российской базы в Гюмри и далее через Лачин, а по линии Евлах-Барда-Агдам-Аскеран», – отметил Арешев.

«Мне кажется, что процесс переговоров – непростой, что мы видим, в том числе, и по высказываниям российских дипломатов. Поэтому, мне кажется, что сейчас нагнетать обстановку вокруг данной ситуации все же неразумно», – подытожил эксперт.

