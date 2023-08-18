Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Главы МИД прикаспийских стран проведут встречу в Москве |
Карабахские армяне продолжают пользоваться ППП «Лачин» (видео) |
Азербайджанский суд арестовал Восканяна |
Первая группа переселенцев прибыла в Физули (обновлено, фото, видео) |
В Азербайджане установлены личности 15 человек, чьи останки найдены в массовых захоронениях |
Минобороны показало, как армянские боевики перевозят оружие и мины в машинах скорой помощи (видео) |
Москву атаковал беспилотник (видео) |
СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине |
Главное Экономика

Самолеты AZAL вновь будут летать в Женеву

Самолеты AZAL вновь будут летать в Женеву

Национальный авиаперевозчик Азербайджана – ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.

Согласно информации пресс-службы ЗАО, начиная с 30 сентября, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю – по средам и субботам.

Женева, расположенная в сердце Европы, является одним из самых популярных туристических направлений.

Авиабилеты можно забронировать на сайте компании или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.

Теги:
Из этой рубрики
Самолеты AZAL вновь будут летать в Женеву
Экономика

Самолеты AZAL вновь будут летать в Женеву

2023/08/18, 18:29
Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России - Ирана
Экономика

Китай рекордно закупился нефтью у конкурента России – Ирана

2023/08/16, 15:20
Статистика: Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1200 манатов
Экономика

Статистика: Среднемесячная зарплата в Баку приблизилась к 1200 манатов

2023/08/16, 12:53
Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса
Экономика

Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

2023/08/15, 23:33
Поставки пшеницы в Азербайджан возросли почти на 24 процента
Экономика

Поставки пшеницы в Азербайджан возросли почти на 24 процента

2023/08/14, 19:54
Внешний госдолг Азербайджана сократился
Экономика

Внешний госдолг Азербайджана сократился

2023/08/14, 18:16
Азербайджан нарастил своповые поставки туркменского газа через Иран
Экономика

Азербайджан нарастил своповые поставки туркменского газа через Иран

2023/08/13, 17:36
Представителям Казахстана показали потенциал порта Говсан (фото)
Экономика

Представителям Казахстана показали потенциал порта Говсан (фото)

2023/08/13, 11:14
На аукцион выставлены 4 жилых дома, принадлежащих ликвидируемым банкам
Экономика

На аукцион выставлены 4 жилых дома, принадлежащих ликвидируемым банкам

2023/08/12, 17:00