Самолеты AZAL вновь будут летать в Женеву

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана – ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(AZAL) возобновляет выполнение рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку.

Согласно информации пресс-службы ЗАО, начиная с 30 сентября, полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю – по средам и субботам.

Женева, расположенная в сердце Европы, является одним из самых популярных туристических направлений.

Авиабилеты можно забронировать на сайте компании или приобрести в кассах AZAL и официальных агентствах авиакомпании.