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ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, а сепаратисты пытались передислоцироваться

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, а сепаратисты пытались передислоцироваться

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как передает Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 11.55 до 12.15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации в направлении Ходжавендского и Физулинского районов.

«В целях предотвращения незаконного перемещения нашими подразделениями были приняты необходимые меры», – говорится в сообщении Mинобороны.

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