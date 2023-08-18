ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, а сепаратисты пытались передислоцироваться

344 Просмотров

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

Как передает Минобороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 11.55 до 12.15 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации в направлении Ходжавендского и Физулинского районов.

«В целях предотвращения незаконного перемещения нашими подразделениями были приняты необходимые меры», – говорится в сообщении Mинобороны.