В Беларуси заявили, что прикрывают Россию от удара НАТО

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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его страна обеспечивает Российской Федерации надежный заслон от удара со стороны войск НАТО. Такое заявление он сделал на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса, передает БелТА.

По словам Хренина, Беларусь обеспечивает Росси надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. «Для нас сегодня это является важнейшим направлением», — сказал Хренин.

Он подчеркнул, что «в мире происходит эскалация военных приготовлений и поощрение вовлечения новых страд в орбиту неофашизма», предложив создать Единый международный антифашистский фронт.