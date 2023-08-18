Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей в Россию

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Грузия ужесточила правила экспорта автомобилей Россию. В частности, страна запретила ввоз в РФ европейских автомобилей с ДВС объемом более 1,9 литра, любых американских автомобилей, а также любой транзит автотранспорта из Армении.

Об этом сообщает Vpost.

Ранее из Армении в Россию импортировался каждый шестой автомобиль с пробегом и почти 2% новых машин. Доля Грузии в поставках машин в РФ в последнее время сократилась до 1%.

Часть машин ехала из Армении через Грузию, или из самой Грузии на автовозах, но чаще их на транзитных номерах везли своим ходом. Теперь таким машинам проезд закрыт.

Крупные импортеры начали везти машины в Иран и дальше на судах в Астрахань, либо с оформленным транзитом через Казахстан и Кыргызстан.