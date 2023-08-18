СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине |
Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли |
Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги |
В Турции отреагировали на незаконный досмотр сухогруза Şükrü Okan Россией |
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь |
«Карабах» победил ХИК и сыграет с «Олимпией» (фото, видео) |
ЕС предложил Баку и Еревану помощь в продвижении нормализации |
Гаджиев: Мы всегда чувствуем внимание и заботу Турции |
Лукашенко признал вторжение российских войск в Украину из Беларуси |
Главное Армия

Подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы (видео)

Подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы (видео)

Согласно плану подготовки на 2023 год, утверждённому министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы.

Как сообщает Минобороны, успешно выполнены задачи по обнаружению и практическому уничтожению маловысотных, низкоскоростных и малогабаритных воздушных целей из модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125 2ТМ.

Основной целью проведения стрельб является совершенствование практических навыков личного состава, а также навыков управления зенитно-ракетными комплексами и дальнейшее повышение боеспособности.

Теги:
Из этой рубрики
Подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы (видео)
Армия

Подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы (видео)

2023/08/18, 10:30
СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
Армия

СМИ: США согласились на передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

2023/08/18, 01:51
Чехия планирует предоставить Украине партию вертолетов
Армия

Чехия планирует предоставить Украине партию вертолетов

2023/08/18, 01:14
Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли
Армия

Украинский морской дрон попытался атаковать российские корабли

2023/08/18, 01:02
Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ и ситуацию на фронте
Армия

Залужный обсудил с Милли потребности ВСУ и ситуацию на фронте

2023/08/18, 00:54
Bloomberg: У России иссякают запасы ракет
Армия

Bloomberg: У России иссякают запасы ракет

2023/08/18, 00:31
Германия существенно усилила возможности ПВО Украины
Армия

Германия существенно усилила возможности ПВО Украины

2023/08/17, 23:45
Forbes предрек "большой прорыв" Украины
Армия

Forbes предрек «большой прорыв» Украины

2023/08/17, 23:22
ВСУ продвигаются на двух направлениях
Армия

ВСУ продвигаются на двух направлениях

2023/08/17, 22:57