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Bloomberg: У России иссякают запасы ракет

Bloomberg: У России иссякают запасы ракет

Россия начала использовать в Украине ракеты, только недавно выпущенные с конвейера и не прошедшие всех испытаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что недавно обнаруженная Вооруженными силами Украины российская ракета свидетельствует о том, что запасы некоторых современных видов вооружений у России иссякают. При этом россиянам приходится производить ракеты быстрее, чтобы поддерживать интенсивность боевых действий.

Ракета, найденная в июне на севере Сумской области, была выпущена из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Судя по маркировке корпуса, снаряд был изготовлен 19 мая. Партии снарядов обычно проходят несколько месяцев испытаний, прежде чем они будут использованы и появятся на передовой.

На корпусе также был указан необычно близкий срок годности – 12 сентября этого года. Это еще один возможный признак того, что российские производители «срезают углы», чтобы побыстрее отправить ракеты на передовую.

Поскольку устройство не взорвалось, исследователи смогли рассмотреть его материнскую плату и другие компоненты, которые не соответствовали ожидаемым готовым спецификациям. Некоторые детали были спаяны вручную, в то время как компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая принадлежащие Intel компании Altera и Analog Devices Inc.

Обе компании заявили, что не продают свою продукцию в Россию и соблюдают все санкции.

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